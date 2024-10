Barella, il piano di Inzaghi tra Roma e Juventus (Champions League compresa) (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolò Barella è al lavoro per recuperare dopo il problema muscolare che lo ha costretto ai box per le sfide contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Il centrocampista si prepara a tornare in campo, con il piano ben preciso di Simone Inzaghi per le sfide che l’Inter affronterà contro Roma e Juventus. Ma non solo. RECUPERO – Mentre Davide Frattesi continua a macinare gol con la nazionale (ma anche con la maglia dell’Inter, come dimostrato dopo una manciata di secondi nella sfida vinta per 2-3 contro l’Udinese), Nicolò Barella prosegue nel suo percorso di recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori prima della sosta per le nazionali. Una mancanza che per l’Inter non si è rivelata troppo pesante, dal momento che sono arrivate tre vittorie. Inter-news.it - Barella, il piano di Inzaghi tra Roma e Juventus (Champions League compresa) Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolòè al lavoro per recuperare dopo il problema muscolare che lo ha costretto ai box per le sfide contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Il centrocampista si prepara a tornare in campo, con ilben preciso di Simoneper le sfide che l’Inter affronterà contro. Ma non solo. RECUPERO – Mentre Davide Frattesi continua a macinare gol con la nazionale (ma anche con la maglia dell’Inter, come dimostrato dopo una manciata di secondi nella sfida vinta per 2-3 contro l’Udinese), Nicolòprosegue nel suo percorso di recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori prima della sosta per le nazionali. Una mancanza che per l’Inter non si è rivelata troppo pesante, dal momento che sono arrivate tre vittorie.

Inter - trittico in arrivo : il piano di Inzaghi! Barella? Mini bivio – CdS - Barella oggi rientra, ma permane un dubbio. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inter, trittico in arrivo: il piano di Inzaghi! Barella? Mini bivio – CdS) © Inter-News. (Inter-news.it)

Da appiano. Barella in gruppo già da domani. Lautaro atteso soltanto giovedì - I lavori sul campo riprenderanno martedì. Difficilmente rivedrà i campi di Appiano prima di giovedì e il lavoro in gruppo il giorno successivo. 45 e questo è un vantaggio per Inzaghi, che in passato si è ritrovato a dover preparare in brevissimo tempo la squadra per partite calendarizzate al sabato pomeriggio. (Sport.quotidiano.net)

Barella ancora personalizzato : Inzaghi e staff hanno un piano per il recupero - L’obiettivo è far sì che Barella possa ritornare in campo in una forma tale da minimizzare il rischio di ulteriori problemi, e assicurare che possa contribuire in maniera continua nei momenti chiave della stagione. Doppio percorso, si svuota l’infermeria DOPPIO RECUPERO – Queste due notizie rappresentano un’iniezione di fiducia per l’Inter, che si prepara a una serie di impegni fondamentali, sia ... (Inter-news.it)