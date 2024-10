Angelina Mango inarrestabile, arriva il doppio sold-out! Fan preoccupati: il motivo (Di martedì 15 ottobre 2024) Angelina Mango è visibilmente emozionata dal successo che sta vivendo nel panorama del Pop italiano, grazie anche alle ottime vendite dei biglietti per il suo tour europeo nei club. Tuttavia, alcuni fan dell’ex concorrente di Amici hanno iniziato a esprimere preoccupazione per il suo benessere psicofisico, commentando sotto i nuovi post della cantautrice lucana, nei quali lei condivide le emozioni che sta provando durante questa intensa esperienza in tour. Tra i momenti salienti della tournée, ha fatto particolarmente discutere una foto accompagnata da un messaggio di auguri dedicato al suo fidanzato e chitarrista ufficiale. Inoltre, hanno attirato l’attenzione alcuni video in cui Angelina riceve una sorpresa speciale: la visita, tra il pubblico dei suoi concerti, degli ex compagni di Amici 22, Cricca e Ramon Agnelli. Superguidatv.it - Angelina Mango inarrestabile, arriva il doppio sold-out! Fan preoccupati: il motivo Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è visibilmente emozionata dal successo che sta vivendo nel panorama del Pop italiano, grazie anche alle ottime vendite dei biglietti per il suo tour europeo nei club. Tuttavia, alcuni fan dell’ex concorrente di Amici hanno iniziato a esprimere preoccupazione per il suo benessere psicofisico, commentando sotto i nuovi post della cantautrice lucana, nei quali lei condivide le emozioni che sta provando durante questa intensa esperienza in tour. Tra i momenti salienti della tournée, ha fatto particolarmente discutere una foto accompagnata da un messaggio di auguri dedicato al suo fidanzato e chitarrista ufficiale. Inoltre, hanno attirato l’attenzione alcuni video in cuiriceve una sorpresa speciale: la visita, tra il pubblico dei suoi concerti, degli ex compagni di Amici 22, Cricca e Ramon Agnelli.

