Nettuno Al controllo è stato trovato con 15Kg di coca in auto A casa ulteriori 11Kg di coca e 4 5 kg di hashish Trovate anche armi e munizioni 28enne arrestato dalla Polizia

Nettuno – Gli agenti della Polizia di stato del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un cittadino italiano di 28 anni. Al controllo è stato trovato con 1,5Kg di coca in auto. A casa ulteriori 11Kg di coca e 4.5 kg di hashish. Trovate anche armi e munizioni.

Arrestato 28enne a Nettuno : in casa 16 chili di droga - armi e ordigno esplosivo - Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 28enne, accusato di spaccio di droga, detenzione illegale di armi e ricettazione. Nella casa è stato inoltre rinvenuto un ordigno rudimentale radiocomandato, con dispositivo detonatore, che è stato messo in sicurezza e fatto brillare dagli artificieri in una zona isolata concessa dall’esercito. (Romadailynews.it)

Nettuno - in casa con pistole cariche e un ordigno esplosivo : arrestato 28enne - Non appena hanno intimato l’alt, sul sedile lato passeggero, gli agenti hanno scorto uno zaino, al cui interno era nascosto 1,5 kg di cocaina. . Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. (Ilfaroonline.it)

