MOVIOLA – Italia-Israele, contatto tra Peretz e Tonali: fischiato il rigore, Retegui segna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Episodio da MOVIOLA al 39? di Italia-Israele, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. L’arbitro spagnolo Ricardo de Burgos ha assegnato il rigore agli azzurri per un fallo di Peretz su Tonali in area: i due centrocampisti vanno a contrasto ed è il giocatore del Newcastle ad arrivare per primo sul pallone. Tonali è bravo a spostare la sfera e subisce un pestone dell’avversario. L’arbitro non ha dubbi e indica subito il dischetto. Dagli undici metri si presenta Retegui, che è bravo a spiazzare Glazer e a realizzare l’1-0. MOVIOLA – Italia-Israele, contatto tra Peretz e Tonali: fischiato il rigore, Retegui segna SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Episodio daal 39? di, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. L’arbitro spagnolo Ricardo de Burgos ha asto ilagli azzurri per un fallo disuin area: i due centrocampisti vanno a contrasto ed è il giocatore del Newcastle ad arrivare per primo sul pallone.è bravo a spostare la sfera e subisce un pestone dell’avversario. L’arbitro non ha dubbi e indica subito il dischetto. Dagli undici metri si presenta, che è bravo a spiazzare Glazer e a realizzare l’1-0.trailSportFace.

Italia-Belgio - la moviola del Cds : Rosso Pellegrini - i criteri per l’espulsione c’erano tutti. Manca un rigore? - com. Tuttavia, dopo aver consultato il Var, l’arbitro ha corretto la sua decisione, trasformando il giallo in rosso. Pellegrini e il Cartellino Rosso Al 38’ del primo tempo, l’arbitro Eskas non aveva notato l’entità del fallo commesso da Pellegrini, che ha colpito Theate con un intervento pericoloso, mostrando inizialmente solo un cartellino giallo. (Napolipiu.com)