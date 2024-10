Leroy Merlin cerca oltre 120 nuovi addetti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leroy Merlin Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, è alla ricerca di oltre 120 nuove figure professionali da inserire nel ruolo di venditori all’interno dei propri punti vendita nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria. I candidati selezionati, con pregressa esperienza nella vendita, arricchiranno competenze e professionalità per l’offerta e la realizzazione di progetti di ristrutturazione, rinnovamento e decorazione della casa o di spazi commerciali. Il percorso sarà composto da un training giornaliero on the job con tutor, oltre ad attività di e-learning focalizzate sulle tematiche di vendita, relazione, digitale e prodotto. Quotidiano.net - Leroy Merlin cerca oltre 120 nuovi addetti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, è alla ridi120 nuove figure professionali da inserire nel ruolo di venditori all’interno dei propri punti vendita nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria. I candidati selezionati, con pregressa esperienza nella vendita, arricchiranno competenze e professionalità per l’offerta e la realizzazione di progetti di ristrutturazione, rinnovamento e decorazione della casa o di spazi commerciali. Il percorso sarà composto da un training giornaliero on the job con tutor,ad attività di e-learning focalizzate sulle tematiche di vendita, relazione, digitale e prodotto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro : Leroy Merlin Italia ricerca oltre 120 nuove figure professionali in tutta Italia. Anche in Campania - Inoltre saranno coinvolti in percorsi di formazione e potranno partecipare a programmi di crescita e di avanzamento carriera interna. Tra i requisiti si richiede il possesso di una laurea o un diploma, esperienza pregressa in assistenza diretta al cliente e/o in vendita, preferibilmente in ambito, arredamento e progettazione, intraprendenza e forte orientamento al miglioramento continuo e al ... (Ildenaro.it)