La differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz | il dato con i giocatori al di fuori della top-10

Adriano Panatta alla Domenica Sportiva ha parlato di nuova era e di Big-2, ovvero di un tennis che potrebbe vivere di un dualismo, cioè tra quello di Jannik Sinner opposto a Carlos Alcaraz. Nel 2024 ne abbiamo avuto un primo assaggio perché i due giovani tennisti si sono divisi equamente la torta degli Slam: l'altoatesino ha conquistato i titoli agli Australian Open e agli US Open; lo spagnolo si è imposto al Roland Garros e a Wimbledon. Tuttavia, ci sono alcuni numeri che spiccano tra loro a vantaggio dell'uno e dell'altro: I 4800 punti di vantaggio del pusterese rispetto all'iberico nella classifica mondiale, con Jannik n.1 e Carlitos n.2; Il 3-0 in favore di Alcaraz negli scontri diretti del 2024. Partendo da ciò, ci si è divisi sul ritenere l'uno o l'altro più forte.

