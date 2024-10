Lanazione.it - La cena speciale offerta dai ragazzi del ’Serafico’

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ASSISI – Un evento ’forte’ nell’ambito degli eventi collaterali del G7 su Inclusione e Disabilità. Una, fatta di sorrisi e gesti di gratitudine, ha illuminato il chiostro del Serafico di Assisi quando icon disabilità hanno portato in tavola il pane preparato da loro e servito gli ospiti, in un clima di condivisione che ha saputo toccare i cuori di tutti. Un momento in cui l’Istituto guidato da Francesca Di Maolo ha voluto ringraziare chi, con il proprio impegno e la propria generosità, ha reso possibile il cammino di crescita e di inclusione dei. L’inclusione, infatti, è stata la vera protagonista della serata: non solo come concetto, ma anche come esperienza concreta, vissuta daiattraverso il lavoro in cucina e il servizio ai tavoli.