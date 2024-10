“I miei capelli…”. Bianca Balti, inizia la chemio e si mostra sui social: “Per tutte le donne in terapia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “I miei capelli”. Bianca Balti, inizia la chemio mostra sui social il suo nuovo taglio di capelli con orgoglio. E i fan sotto tutti con lei. Bianca Balti, la celebre modella italiana, ha recentemente rivelato di essere affetta da un cancro ovarico diagnosticato al terzo stadio. La notizia, comunicata attraverso i suoi canali social, ha scosso i fan e il pubblico, ma la modella ha affrontato la situazione con grande coraggio e ottimismo. Il percorso di Bianca verso la diagnosi è iniziato con un ricovero in pronto soccorso a causa di forti dolori addominali. >> Mady Gio parla dopo il caso: “Dove ho guadagnato il mio milione e mezzo” Gli esami hanno confermato la presenza di un tumore ovarico. In un post su Instagram, la Balti ha condiviso le sue emozioni, dichiarando: “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Icapelli”.lasuiil suo nuovo taglio di capelli con orgoglio. E i fan sotto tutti con lei., la celebre modella italiana, ha recentemente rivelato di essere affetta da un cancro ovarico diagnosticato al terzo stadio. La notizia, comunicata attraverso i suoi canali, ha scosso i fan e il pubblico, ma la modella ha affrontato la situazione con grande coraggio e ottimismo. Il percorso diverso la diagnosi èto con un ricovero in pronto soccorso a causa di forti dolori addominali. >> Mady Gio parla dopo il caso: “Dove ho guadagnato il mio milione e mezzo” Gli esami hanno confermato la presenza di un tumore ovarico. In un post su Instagram, laha condiviso le sue emozioni, dichiarando: “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò”.

Bianca Balti si mostra nuda con la cicatrice e i capelli corti : "Oggi inizio la chemioterapia" - . “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”, aveva raccontato Bianca Balti sul suo profilo Instagram dopo la diagnosi di tumor. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. (Milleunadonna.it)

La modella Bianca Balti abbraccia un taglio capelli corto - un caschetto sbarazzino per affrontare con grida la lotta al tumore - Detto, fatto, eccola su Instagram con coraggio, con un nuovo caschetto corto e sbarazzino. Tagli capelli medi 2024: caschetti, bob e long bob guarda le foto ... (Iodonna.it)

Bianca Balti inizia la chemioterapia e mostra sui social il suo nuovo look : “Un passo alla volta - la vita è bella” - La top model, madre di Matilde e Mia – nate, rispettivamente, dalle relazioni con Christian Lucidi e con Matthew McRae – ha condiviso sui social il suo percorso post-operatorio. Lo scorso 15 settembre Bianca Balti ha rivelato di avere un cancro ovarico al terzo stadio, per il quale è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza il cui esito è stato positivo. (Isaechia.it)