“Eterno Visionario”, un film di Michele Placido al cinema (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA – Rai cinema, Goldenart Production e 01 Distribution presentano il poster di Eterno Visionario, il film di Michele Placido che svela aspetti inediti e privati di Luigi Pirandello. Il film sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma e uscirà al cinema il 7 novembre con 01 Distribution, nel 90° anniversario del Premio Nobel. Eterno Visionario è un racconto cinematografico che svela per la prima volta la vicenda umana e artistica di Luigi Pirandello, intrappolato tra il rapporto conflittuale con la moglie e con i figli e travolto dalla passione cieca e irrealizzabile per l’attrice Marta Abba, musa e impossibile oggetto di desiderio. Lopinionista.it - “Eterno Visionario”, un film di Michele Placido al cinema Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA – Rai, Goldenart Production e 01 Distribution presentano il poster di, ildiche svela aspetti inediti e privati di Luigi Pirandello. Ilsarà presentato in anteprima mondiale alla Festa deldi Roma e uscirà alil 7 novembre con 01 Distribution, nel 90° anniversario del Premio Nobel.è un raccontotografico che svela per la prima volta la vicenda umana e artistica di Luigi Pirandello, intrappolato tra il rapporto conflittuale con la moglie e con i figli e travolto dalla passione cieca e irrealizzabile per l’attrice Marta Abba, musa e impossibile oggetto di desiderio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eterno Visionario - il trailer del film di Michele Placido presentato al RoFF19 - Un omaggio all’artista siciliano, modernissimo e scandaloso per i suoi tempi, nel novantesimo anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura (8 novembre 1934), che gli consegnò fama internazionale. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello ... (Spettacolo.eu)

Eterno visionario : Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel trailer del film diretto da Michele Placido - Giunto alla sua quindicesima regia, Placido sceglie di raccontare un Pirandello inedito, diviso tra il rapporto burrascoso con la moglie, i conflitti con i figli e la passione dirompente per Marta Abba, sua musa e amore proibito. La pellicola, che vede il ritorno di Placido alla regia, arriverà nelle sale italiane il prossimo novembre Rai Cinema, Goldenart Production e 01 Distribution hanno ... (Movieplayer.it)

Eterno Visionario - il film di Michele Placido in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Dal 7 novembre nelle sale - Goldenart Production e Rai Cinema Presentano IL FILM DI MICHELE PLACIDO IN ANTEPRIMA MONDIALE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA GRAND PUBLIC Eterno Visionario, il film di Michele Placido sulla vita intima e privata di Luigi Pirandello, che uscirà in sala nel novantesimo anniversario del Premio Nobel che nel 1934 consacrò l’artista nell’Olimpo della letteratura mondiale, sarà presentato in ... (Romadailynews.it)