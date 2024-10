Endless Love: le anticipazioni dal 14 al 19 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Endless Love: le anticipazioni dal 14 al 19 ottobre Dopo il grande successo di Endless Love sia nel pomeriggio che in prima serata, questa settimana vi aspetta una vera e propria maratona! La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì al solito orario, e giovedì sera alle 21:30 circa. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity. Endless Love: le anticipazioni dal 14 al 19 ottobre Lunedì 14 ottobreKemal giura amore eterno a Nihan, ma lei è terrorizzata da Emir e dalle sue minacce verso Deniz. Leyla riesce a recuperare il ciuccio di Deniz, che Kemal intende utilizzare per il test del DNA. Tuttavia, il piano si complica perché Asu sta giocando su due fronti, aiutando segretamente Emir. Martedì 15 ottobreIl piano di Asu ed Emir per scambiare il ciuccio di Deniz, senza che Kemal lo sappia, sembra funzionare. Leggi tutta la notizia su Serietvinpillole.it (Di lunedì 14 ottobre 2024): ledal 14 al 19Dopo il grande successo disia nel pomeriggio che in prima serata, questa settimana vi aspetta una vera e propria maratona! La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì al solito orario, e giovedì sera alle 21:30 circa. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledal 14 al 19Lunedì 14Kemal giura amore eterno a Nihan, ma lei è terrorizzata da Emir e dalle sue minacce verso Deniz. Leyla riesce a recuperare il ciuccio di Deniz, che Kemal intende utilizzare per il test del DNA. Tuttavia, il piano si complica perché Asu sta giocando su due fronti, aiutando segretamente Emir. Martedì 15Il piano di Asu ed Emir per scambiare il ciuccio di Deniz, senza che Kemal lo sappia, sembra funzionare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love anticipazioni turche : Emir ricatta Nihan - A quel punto Emir la obbligherà a indire una conferenza stampa per poter dare la sua versione dei fatti, e scusarsi per quanto accaduto. Ovviamente Emir cercherà in ogni modo di impedire che ciò accada, e per bloccare ogni mossa di Nihan e Kemal inizierà a ricattare la moglie. Tutto avrà inizio nel momento in cui Kemal avrà la certezza che Deniz è sua figlia. (Superguidatv.it)

Endless Love anticipazioni 14 ottobre : Kemal giura a Nihan amore eterno - Asu fa il doppio gioco - Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 14 ottobre su Canale 5 alle 14:10 in cui Leyla prende il ciuccio di Deniz per il test del DNA. Anticipazioni di Endless Love: Il tradimento di Asu aiuta il subdolo piano di Emir Kemal, molto determinato giura amore eterno a Nihan. (Movieplayer.it)

Anticipazioni Endless love puntate dal 14/10 al 19/10 : Nihan in fin di vita - Poco dopo, Kemal entrerà in casa di Nihan per salutarla e riuscirà a prelevare un campione di Deniz per l'esame del DNA. Il braccio destro di Soydere, intanto, scoprirà che Zehra collabora con Emir e la lascerà , accusandola di aver provocato la morte del loro bambino. Nel frattempo, Kemal leggerà il diario che gli ha scritto Nihan e sarà furioso per il tempo che ha perso con Deniz. (Tvpertutti.it)