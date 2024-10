Durissimo attacco a Celentano Ecco il vero motivo per cui è sparito | Troppo impegnato a…

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ma voi l’avete capito perché Adrianonon risponde più a Teo Teocoli? Beh, a svelare l’arcano ci ha pensato “Open”, il giornale on line fondato nel dicembre 2018 da Enrico Mentana. Il “molleggiato” è apparso sempre meno ultimamente in tv e il collega e (ex?) amico aveva dichiarato: “Adriano? Forse è morto. Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storicaun ‘Ciao ragazzi’”. Teo Teocoli ci ha provato e riprovato a cercare Adriano, ma al telefono non gli ha mai risposto.