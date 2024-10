PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera (Di domenica 13 ottobre 2024) La serata di oggi, 13 ottobre, si apre alle 20.35 su Rai 3, con lo speciale "Aspettando PresaDiretta", incentrata sui criptotelefonini. Alle 21.30 circa Riccardo Iacona conduce una nuova puntata di “PresaDiretta”, che presenta un ampio approfondimento sul legame tra criminalità organizzata ed Europa.today.it - PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lata di oggi, 13 ottobre, si apre alle 20.35 su Rai 3, con lo speciale "Aspettando", incentrata sui criptotelefonini. Alle 21.30 circa Riccardo Iacona conduce una nuovadi “”, che presenta un ampio approfondimento sul legame tra criminalità organizzata ed

PresaDiretta 13 ottobre 2024 : puntata La mafia dei soldi - PresaDiretta svela i meccanismi occulti dell’impero criminale internazionale. 20 circa. Dall’America Latina ai paradisi fiscali, passando per l’Europa, il programma racconta le storie di latitanti come Rocco Morabito e Raffaele Imperiale, e svela come il denaro sporco venga riciclato e investito in attività apparentemente lecite. (Ascoltitv.it)

PresaDiretta - le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera - La serata in compagnia di Riccardo Iacona si apre anche oggi, 6 ottobre, a partire dalle 20.35 su Rai 3, con "Aspettando PresaDiretta": fari puntati sul tossico Pfas. A seguire, “PresaDiretta” propone uno speciale incentrato sul settore agroalimentare italiano: un viaggio da Nord a Sud per... (Today.it)

PresaDiretta 29 settembre 2024 : puntata EtĂ Biologica - Ma il documentario non si ferma qui. In Italia, nonostante le difficoltĂ del sistema sanitario, la ricerca va avanti, alimentata dalla speranza di trovare nuove cure e migliorare la vita dei pazienti. Una rivoluzione che potrebbe cambiare il futuro della lotta ai tumori. Ci porta nei laboratori di Moderna, dove la scienza sta facendo passi da gigante con i vaccini a mRNA personalizzati. (Ascoltitv.it)