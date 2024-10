Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il sindaco di Rozzano: “Ora si faccia giustizia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Rozzano (Milano), 13 ottobre 2024 – “Ora si faccia giustizia”. Queste le parole con cui si chiude il post pubblicato sui social da Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, il paese alle porte di Milano dove è stato ucciso Manuel Mastrapasqua nella notte tra giovedì e venerdì. “Abbiamo perso Manuel - ha scritto i primo cittadino - , un bravo ragazzo della nostra città, ucciso l'altra notte a coltellate, da un criminale appena arrestato. Porgo le mie più sentite condoglianze, mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutti coloro che gli volevano bene. Verrà indetto il lutto cittadino il giorno del suo funerale”. Omicidio Mastrapasqua. Viaggio a Rozzano, che si ribella all’immagine di città violenta e senza legge Ferretti ha poi ricordato che “il colpevole è stato preso, l'Arma dei carabinieri e la Tenenza di Rozzano hanno fatto un grande e celere lavoro di indagine. Ilgiorno.it - Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il sindaco di Rozzano: “Ora si faccia giustizia” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Milano), 13 ottobre 2024 – “Ora si”. Queste le parole con cui si chiude il post pubblicato sui social da Gianni Ferretti,di, il paese alle porte di Milano dove è stato uccisonella notte tra giovedì e venerdì. “Abbiamo perso- ha scritto i primo cittadino - , un bravo ragazzo della nostra città, ucciso l'altra notte a coltellate, da un criminale appena arrestato. Porgo le mie più sentite condoglianze, mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutti coloro che gli volevano bene. Verrà indetto il lutto cittadino il giorno del suo funerale”.. Viaggio a, che si ribella all’immagine di città violenta e senza legge Ferretti ha poi ricordato che “il colpevole è stato preso, l'Arma dei carabinieri e la Tenenza dihanno fatto un grande e celere lavoro di indagine.

