Infortuni sul lavoro: dati allarmanti nella nostra regione (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione della Giornata nazionale per le vittime degli Infortuni sul lavoro, l’agenzia Anmil ha pubblicato i dati aggiornati di quest’anno sui casi di incidenti in ambito lavorativo che caratterizzano la nostra regione.“Ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta Trentotoday.it - Infortuni sul lavoro: dati allarmanti nella nostra regione Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione della Giornata nazionale per le vittime deglisul, l’agenzia Anmil ha pubblicato iaggiornati di quest’anno sui casi di incidenti in ambito lavorativo che caratterizzano la.“Ad oggi la sicurezza nei luoghi dinon riceve la giusta

Sicurezza sul lavoro : "Meno infortuni : ecco i settori a rischio" - Da cosa dipende questa contrazione positiva? "La dobbiamo a noi, ma soprattutto ai sistemi di prevenzione all’interno delle aziende. Facendo un confronto con i numeri delle aziende di tutta la provincia emerge come gli addetti siano aumentati, passando da 95mila a 103mila. Ingegnere si è registrato un aumento del livello di sicurezza nelle aziende? "Chiaramente le differenze si riscontrano ... (Lanazione.it)

Infortunio sul lavoro per due operai. Giù nel vuoto colpiti da una trave : diciannovenne in pericolo di vita - Il collega cinquantenne è rimasto ferito lievemente. In una nota A2A ha espresso rammarico per l’accaduto: "La squadra d’emergenza dell’impianto e quella di soccorso avanzato, sempre presente con personale specializzato quando vi sono attività di manutenzione programmata alle linee del Termoutilizzatore, sono intervenute immediatamente a prestare i primi soccorsi. (Ilgiorno.it)

Giornata infortuni lavoro - speciali Rai - La Giornata si celebra domani,ma già da oggi "Unomattina in famiglia" affronta la questione della sicurezza sul lavoro Tutte le testate dedicheranno copertura informativa alla Giornata. 10. . In particolare Rainews manderà un onda uno spot e collegamenti e servizi. La programmazione continuerà fino a lunedì 14, con la diretta della Relazione Inail in Parlamento, alle 11 su Rai3. (Televideo.rai.it)