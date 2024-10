Metropolitanmagazine.it - Il new goth make up potrebbe essere il successore della clean girl, della messy girl, e della brat era

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sulle passerelle di Gucci, Rambaldi, Emporio Armani e Dolce & Gabbana abbiamo visto bellissimi trucchi in stile gotico. Si chiama new-up, ela svolta in merito di trend. Questo perché si sa, a dettare tendenza sono sempre le grandi maisons: chi non vorrebbe un look Gucci inspired? Non è necessarioin possesso di particolari prodotti costosi, o-up artist. Con pochi semplici accorgimenti si può ricreare, ma anche personalizzare, questo-up. Che si fonda su pochi statement: occhio sottolineato dal nero, ciglia esagerate, e toni molto chiari sul viso. Un segreto? Giocare con le sopracciglia: Il trend dell’anno? Si chiama newup (ed è da provare) L’ispirazione arriva dai trucchi in stile dark degli anni ’80.