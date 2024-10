Dilei.it - Affari Tuoi (di nuovo) nel mirino di Striscia la Notizia: la reazione di De Martino

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ci risiamo. Dei telespettatori avrebbero scritto alaper sottolineare alcune “stranezze”, per così dire, nel celebre game show quest’anno condotto da Stefano De, a proposito delle ricche cifre presenti nei pacchi nelle puntate finora trasmesse, come sempre, su Rai 1. Non è la prima volta chefinisce neldel TG satirico di Antonio Ricci e in molti hanno criticato la scelta di mandare in onda un servizio “datato”. Il pubblico è dalla parte di Deche intanto ha deciso di non reagire a ipotesi e insinuazioni.