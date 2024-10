A 300 anni luce da noi c’è il sosia del nostro Sole e almeno due pianeti (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è un altro pianeta intorno alla stella simile al Sole TIC 393818343, distante 300 anni luce. Il primo pianeta, un gigante gassoso simile a Giove, era stato individuato circa quattro mesi fa e anche questa volta la scoperta si deve agli astrofili italiani Giuseppe Conzo e Mara Moriconi, entrambi del Gruppo Astrofili Palidoro. I due hanno collaborato con Nello Ruocco, dell’Osservatorio Nastro Verde a Sorrento, Toni Scarmato di San Costantino, Briatico (Vibo Valentia) e con gli americani Nicholas Leiner e Kyle Lynch, dello Johnston Community College a Smithfield (North Carolina). Il nuovo pianeta extrasolare, indicato con la sigla TIC 393818343, è descritto sulla piattaforma arXiv, che accoglie le ricerche in attesa di revisione scientifica. Ilfattoquotidiano.it - A 300 anni luce da noi c’è il sosia del nostro Sole e almeno due pianeti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è un altro pianeta intorno alla stella simile alTIC 393818343, distante 300. Il primo pianeta, un gigante gassoso simile a Giove, era stato individuato circa quattro mesi fa e anche questa volta la scoperta si deve agli astrofili italiani Giuseppe Conzo e Mara Moriconi, entrambi del Gruppo Astrofili Palidoro. I due hanno collaborato con Nello Ruocco, dell’Osservatorio Nastro Verde a Sorrento, Toni Scarmato di San Costantino, Briatico (Vibo Valentia) e con gli americani Nicholas Leiner e Kyle Lynch, dello Johnston Community College a Smithfield (North Carolina). Il nuovo pianeta extrasolare, indicato con la sigla TIC 393818343, è descritto sulla piattaforma arXiv, che accoglie le ricerche in attesa di revisione scientifica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tommaso Marini troppo aggraziato? “Vuole vedere il macho che è in me? Torniamo indietro anni luce” - Riguarda la tua esibizione: nella prima parte hai mantenuto la tensione, da metà in poi eri molle. . E in alcuni momenti manca un po’ di intenzione, di verve, di tensione. Il termine aggraziato effettivamente è un po’ inappropriato che può portare a considerazioni lontane da quello che intendevo dire”. (Biccy.it)

Uragano Milton - la Florida fa il bilancio dei danni : almeno 16 morti e oltre due milioni ancora senza luce - Più di 2. Le sue osservazioni arrivano dopo che Trump, al Detroit Economic Club, ha espresso simpatia per le vittime, ma ha anche criticato la risposta dell’amministrazione Biden, soprattutto in North Carolina dopo l’uragano Helene, accusandola di aver lasciato «soffrire ingiustamente le persone». Una donna difronte alla sua casa danneggiata a Bradenton (Getty Images). (Lettera43.it)

Luce Caponegro oggi ha 57 anni e gestisce un centro estetico : “Selèn non c’è più - basta col passato e il porno” - Luce Caponegro ha raccontato la sua vita oggi in una lunga intervista. Ha 57 anni e intende lasciarsi alle spalle il passato: "Selen mi ha lasciato un marchio, ho pagato uno scotto pesantissimo".Continua a leggere . (Fanpage.it)