Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 19 | 30

Viabilità DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 19.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA BIS ANCORA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DE CEVERI VERSO IL GRA. AUTO IN CODA SULLA SALARIA PER LAVORI ALTEZZA SETTEBAGNI VERSO IL GRA. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE Roma, SULLA DIRAMAZIONE NORD SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DEL RACCORDO. PERMANGONO FILE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. FILE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. PARLIAMO DI CANTIERI CONTINUANO SULLA BRACCIANESE CLAUDIA I LAVORI DI RIPRISTINO DI SEDE STRADALE.

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 18 : 30 - FILE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA. A MARINO E’ INIZIATA VENERDì LA FESTA “CASTELLI DI CIOCCOLATO” CHE CELEBRA IL MONDO DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE. FILE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA. SULLA CASSIA BIS ANCORA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DE CEVERI VERSO IL GRA. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 17 : 30 - INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI A COLLEFERRO SI SVOLGERA’ LA PROCESSIONE IN ONORE DEL SANTO PATRONO. 00 E FINO AL TERMINE DELL’EVENTO ATTIVE QUINDI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE CON DIVIETO DI TRANSITO IN VARIE VIE DEL CENTRO, TRA CUI VIA DELLE BETULLE, VIA MONTI, E VIA PETRARCA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA TORNATA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 16 : 30 - PERTANTO FINO A MEZZANOTTE LA VIABILITA’ DEL CENTRO CITTADINO SARA’ INTERESSATA DA UNA SERIE DI MODIFICHE, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E PIAZZE, TRA CUI PIAZZA DELLA PACE, VIALE DEL LAVORO, E PIAZZA TRENTO E TRIESTE INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI A COLLEFERRO SI SVOLGERA’ LA PROCESSIONE IN ONORE DEL SANTO PATRONO. (Romadailynews.it)