Verso Catania-Altamura: i convocati tra le fila rossazzurre (Di sabato 12 ottobre 2024) In vista della gara con il Team Altamura, in programma oggi alle 17.30 al “Massimino” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, mister Toscano potrà contare su ventidue calciatori.Di seguito, gli atleti a disposizione:3 Alessandro Celli9 Roberto Cataniatoday.it - Verso Catania-Altamura: i convocati tra le fila rossazzurre Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In vista della gara con il Team, in programma oggi alle 17.30 al “Massimino” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, mister Toscano potrà contare su ventidue calciatori.Di seguito, gli atleti a disposizione:3 Alessandro Celli9 Roberto

Verso Team Altamura-Benevento : il dato dei biglietti venduti per il settore ospiti - La prevendita per i supporter sanniti terminerà alle 19 di sabato. . it. I tagliandi per il settore ospiti hanno un costo di 15,00 euro ai quali vanno aggiunti 1,50 euro di prevendita e 0,99 centesimi relativi alle commissioni. Tempo di lettura: < 1 minutoA poco meno di 24 ore dal termine, sono 323 i tagliandi acquistati dai tifosi giallorossi per il match Team Altamura-Benevento in ... (Anteprima24.it)

Verso Team Altamura-Benevento : l’emergenza è un lontano ricordo - occhio alle sorprese - In difesa, però, si va verso la riconferma dello stesso pacchetto arretrato visto all’opera contro il Potenza con Oukhadda a destra, Capellini e Berra centrali con Ferrara sulla corsia sinistra. A quel punto, con Lamesta e Acampora sicuri delle altre due maglie, possibile il ritorno di Manconi al centro dell’attacco con Perlingieri e Lanini entrambi in panchina. (Anteprima24.it)

Verso Team Altamura-Benevento : già venduti 135 biglietti per il settore ospiti - I tagliandi per il settore ospiti hanno un costo di 15,00 euro ai quali vanno aggiunti 1,50 euro di prevendita e 0,99 centesimi relativi alle commissioni. Tempo di lettura: < 1 minutoQuando mancano ancora tre giorni pieni al termine della prevendita, sono 135 i tagliandi acquistati dai tifosi giallorossi per per il match Team Altamura-Benevento in programma domenica sera al “San Nicola” di ... (Anteprima24.it)