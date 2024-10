Suora ai domiciliari: furti nelle chiese e 80mila euro trasferiti dall’estero. I fedeli: “C’è lo zampino del maligno” (Di sabato 12 ottobre 2024) Una Suora è finita ai domiciliari con l’accusa di furto pluriaggravato: secondo le indagini, per mesi avrebbe rubato gioielli, monili, ex voto e perfino una reliquia si San Nicola di Bari da diverse chiese della diocesi di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La Suora, secondo quanto emerso, ricopriva il ruolo di madre superiora di una congregazione, che le consentiva ampia agibilità. Secondo la Procura, che ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare, la religiosa avrebbe rivenduto parte della refurtiva, ricavandone 80mila euro, poi trasferiti su un conto estero a suo nome. Altri preziosi sono stati ritrovati nascosti nella cesta della biancheria da lavare. Secoloditalia.it - Suora ai domiciliari: furti nelle chiese e 80mila euro trasferiti dall’estero. I fedeli: “C’è lo zampino del maligno” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Unaè finita aicon l’accusa di furto pluriaggravato: secondo le indagini, per mesi avrebbe rubato gioielli, monili, ex voto e perfino una reliquia si San Nicola di Bari da diversedella diocesi di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La, secondo quanto emerso, ricopriva il ruolo di madre superiora di una congregazione, che le consentiva ampia agibilità. Secondo la Procura, che ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare, la religiosa avrebbe rivenduto parte della reva, ricavandone, poisu un conto estero a suo nome. Altri preziosi sono stati ritrovati nascosti nella cesta della biancheria da lavare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Suora ai domiciliari - il Vescovo : “Capisco il biasimo e lo sconcerto” - Dopo aver sottolineato l’apprezzamento “per la professionalità con cui sono state svolte le indagini”, monsignor Melillo confida che “nel rispetto della presunzione di innocenza, la giustizia segua il suo corso e sanzioni chi accerterà di aver commesso gli illeciti”. Il vescovo, confermando “stima e gratitudine” per il servizio svolto dalle suore dello Spirito Santo, conclude con la speranza di ... (Anteprima24.it)

Suora ai domiciliari per furto ex voto - il dolore del Vescovo - La superiora arrestata per furto aggravato di ex voto sottratti a chiese della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia si chiama suor Bernadette, 45 anni, di nazionalità indonesiana, e non, come precedentemente riferito, suor Paola, al secolo Maria Rosa Schiavo, nome di una religiosa appartenente allo stesso ordine dell’indagata. (Anteprima24.it)

Suora ai domiciliari per aver rubato e venduto preziosi ex voto dalle chiese della diocesi - Si dice «profondamente addolorato » il vescovo di Ariano Irpino (Avellino), Sergio Melillo , autore nei mesi scorsi della denuncia che ha portato ieri agli arresti domiciliari a San Cesareo, in provincia di Roma, nella residenza della comunità di San Francesco Saverio, suor Bernadette , 45 anni, di nazionalità indonesiana, della Congregazione dello Spirito Santo accusata di furto pluriaggravato. (Gazzettadelsud.it)