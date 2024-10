Puig Women’s America’s Cup, Luna Rossa trionfa nella Coppa America femminile: battuta Athena Pathway (Di sabato 12 ottobre 2024) Trionfo meraviglioso per Luna Rossa Prada Pirelli Team, che ha vinto l’edizione 2024 della Puig Women’s America’s Cup, la Coppa America femminile andata in scena nelle acque di Barcellona come manifestazione collaterale della Louis Vuitton Cup e della America’s Cup maschile. nella finale su regata secca l’equipaggio azzurro ha battuto di stretta misura le britanniche di Athena Pathway, che avevano vinto il girone preliminare proprio davanti alle italiane salvo poi arrendersi oggi per otto secondi. Grande gioia per le timoniere Giulia Conti e Margherita Porro, che insieme alle trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava hanno saputo controllare la situazione fin dalle prime battute senza mai prendere il largo. Una marcatura lucida e precisa, che non ha lasciato scampo alle più titolate britanniche. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Trionfo meraviglioso perPrada Pirelli Team, che ha vinto l’edizione 2024 dellaCup, laandata in scena nelle acque di Barcellona come manifestazione collaterale della Louis Vuitton Cup e dellaCup maschile.finale su regata secca l’equipaggio azzurro ha battuto di stretta misura le britanniche di, che avevano vinto il girone preliminare proprio davanti alle italiane salvo poi arrendersi oggi per otto secondi. Grande gioia per le timoniere Giulia Conti e Margherita Porro, che insieme alle trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava hanno saputo controllare la situazione fin dalle prime battute senza mai prendere il largo. Una marcatura lucida e precisa, che non ha lasciato scampo alle più titolate britanniche.

