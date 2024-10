Noel Gallagher contro la Premier League: la lotta della star al fianco del suo Manchester City. Che sta per salutare Guardiola (Di sabato 12 ottobre 2024) Una rockstar contro l’amministratore delegato della più importante lega calcistica del mondo. Tradotto: Noel Gallagher degli Oasis contro Richard Masters, CEO della Premier League dal 2019. All’origine di questa battaglia, il processo in corso in cui il Manchester City deve difendersi dall’accusa di aver commesso 115 violazioni finanziarie. Uno scontro epocale, che non riguarda solo il club dominatore del football inglese dell’ultimo decennio, ma potrebbe sconvolgere le strutture portanti della Premier. Questa settimana, per dire, sia il City, sia la lega made in England hanno rivendicato la vittoria dopo che un tribunale ha ritenuto illegali alcune regole relative agli accordi commerciali con soggetti proprietari dei club. Ilfattoquotidiano.it - Noel Gallagher contro la Premier League: la lotta della star al fianco del suo Manchester City. Che sta per salutare Guardiola Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una rockl’amministratore delegatopiù importante lega calcistica del mondo. Tradotto:degli OasisRichard Masters, CEOdal 2019. All’origine di questa battaglia, il processo in corso in cui ildeve difendersi dall’accusa di aver commesso 115 violazioni finanziarie. Uno sepocale, che non riguarda solo il club dominatore del football inglese dell’ultimo decennio, ma potrebbe sconvolgere le strutture portanti. Questa settimana, per dire, sia il, sia la lega made in England hanno rivendicato la vittoria dopo che un tribunale ha ritenuto illegali alcune regole relative agli accordi commerciali con soggetti proprietari dei club.

