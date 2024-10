Lanazione.it - Il maxi piano del Comune sul verde: "Pianteremo 700 nuovi alberi"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Legambiente e Italia Nostra attaccano ildi Firenze per la gestione del patrimonio arboreo, per i tagli delle piante e per la programmazione del. Palazzo Vecchio, da par suo, risponde indirettamente lanciando quello che definisce "un" per avere "entro la fine dell’autunno oltre 700". Lo fa con due appalti inseriti neltriennale degli investimenti in cui viene previsto "un grande intervento di piantumazione in strade, piazze, giardini pubblici e scuole di tutti i quartieri". L’obiettivo, spiega la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Paola Galgani, è "aumentare in modo esponenziale la presenza dipubblico. E questointervento parte adesso perché è l’autunno il periodo adatto alla piantagione di".