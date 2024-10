Papa-Zelensky:pace, ritorno prigionieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) 13.45 I colloqui tra il Papa e il presidente ucraino Zelensky,che ha anche incontrato il segretario di Stato Parolin, sono stati dedicati "allo stato della guerra e alla situazione umanitaria in Ucraina nonché alle vie che potrebbero metterle fine portando a una pace giusta e stabile". Lo riferisce un comunicato della sala stampa vaticana Su X Zelensky ha scritto:"Contiamo sull'assistenza della Santa Sede per aiutare a riportare indietro gli ucraini che sono stati fatti prigionieri dalla Russia". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 13.45 I colloqui tra ile il presidente ucraino,che ha anche incontrato il segretario di Stato Parolin, sono stati dedicati "allo stato della guerra e alla situazione umanitaria in Ucraina nonché alle vie che potrebbero metterle fine portando a unagiusta e stabile". Lo riferisce un comunicato della sala stampa vaticana Su Xha scritto:"Contiamo sull'assistenza della Santa Sede per aiutare a riportare indietro gli ucraini che sono stati fattidalla Russia".

