Biccy.it - Milly Carlucci, la sua reazione alla lite tra Selvaggia e Sonia: “Cosa farò”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di Bndo con le StelleLucarelli eBruganelli hanno avuto un botta e risposta, che poi è continuato fuori dtrasmissione diinfatti lunedì pomeriggio a La Vita in Diretta ha criticato il giudizio di. “Lei in diretta ha ridicolizzato la mia esibizione. Io però ho una figlia a casa ed ha solo 16 anni, io sono la madre. A Bndo mi sono messa in gioco e lo ri, va bene. Mi ha detto che sembravo piccola, ok è un aspetto di me e in due puntate non posso levarmi quello che ho costruito in anni di vita diversa. Però quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, sapevo che avevo una ragazza a casa. I suoi attacchi mi sono sembrati davvero gratuiti e questo è stato il motivo per cui ho perso la brocca”.commenta lo scontro tra