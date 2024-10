Idf: ucciso comandante in capo della Jihad islamica palestinese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di aver ucciso il comandante supremo della Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah nel raid aereo che ieri ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania. Abdullah era stato nominato capo della milizia a Tulkarem dopo che il suo predecessore Mohammed Jabber era stato ucciso in uno scontro a fuoco a fine agosto ed era responsabile dell'organizzazione delle attività della Jihad islamica tra cui "molti attacchi" con l'utilizzo di esplosivi contro le truppe israeliane, spiegano le Idf. Abdullah è stato ucciso nell'attacco aereo insieme a un secondo terrorista, aggiungono i militari di Israele. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma da parte sua che la seconda vittima era Awad Omar della vicina città di Bal'a e che i corpi dei due sono stati sequestrati dalle truppe israeliane. Quotidiano.net - Idf: ucciso comandante in capo della Jihad islamica palestinese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di averilsupremoMohammad Abdullah nel raid aereo che ieri ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania. Abdullah era stato nominatomilizia a Tulkarem dopo che il suo predecessore Mohammed Jabber era statoin uno scontro a fuoco a fine agosto ed era responsabile dell'organizzazione delle attivitÃtra cui "molti attacchi" con l'utilizzo di esplosivi contro le truppe israeliane, spiegano le Idf. Abdullah è statonell'attacco aereo insieme a un secondo terrorista, aggiungono i militari di Israele. L'agenzia di stampaWafa afferma da parte sua che la seconda vittima era Awad Omarvicina città di Bal'a e che i corpi dei due sono stati sequestrati dalle truppe israeliane.

