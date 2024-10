Grandi eventi sportivi per l’autunno di Riccione. Dal nuoto al judo, attese migliaia di presenze (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comune di Riccione annuncia un ricco calendario di manifestazioni sportive che si terranno tra ottobre e dicembre. Questi eventi, sostenuti dall'amministrazione comunale tramite patrocinio e benefici economici, perseguono un duplice obiettivo: promuovere l’attività sportiva e i suoi valori, e Riminitoday.it - Grandi eventi sportivi per l’autunno di Riccione. Dal nuoto al judo, attese migliaia di presenze Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comune diannuncia un ricco calendario di manifestazioni sportive che si terranno tra ottobre e dicembre. Questi, sostenuti dall'amministrazione comunale tramite patrocinio e benefici economici, perseguono un duplice obiettivo: promuovere l’attività sportiva e i suoi valori, e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riccione - due mesi di eventi per Natale : le novità - Nel frattempo anche via social partirà la campagna di comunicazione e verrà distribuito un media kit agli operatori turistici, ieri presenti in massa alla presentazione che si è tenuta al Palazzo del Turismo. Sarà così per le installazioni marine nel villaggio di Babbo Natale nella piazzetta del Faro in viale Ceccarini, come pure per le maxi bolle luminose galleggiati nel porto canale, dove si ... (Ilrestodelcarlino.it)

Space Riccione - gli eventi più belli dell’estate : chi c’era - “La vera impresa è stata quella di costruire un locale che in due mesi e mezzo è balzato ai primi posti dell’intrattenimento mondiale – proseguono dallo Space -. “È Riccione ma sembra Ibiza” è stata la frase più sentita in queste prime dieci settimane di vita dello Space, nella nuova location della collina riccionese dall’atmosfera internazionale, con deejay di fama mondiale e un locale, firmato ... (Ilrestodelcarlino.it)