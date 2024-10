Funerali di Sammy Basso, il commovente ricordo degli amici (Di venerdì 11 ottobre 2024) I Funerali di Sammy Basso si sono celebrati nella mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. 5mila persone si sono presentate all’evento per dare un ultimo saluto al biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria. Un lunghissimo applauso ha accolto il feretro. Oltre ai genitori di Sammy, Amerigo e Laura, hanno partecipato ai Funerali anche il governatore veneto Luca Zaia, il prefetto di Vicenza, il sindaco di Tezze con tutti i sindaci della zona. Il ricordo degli amici di Sammy è stato molto commovente. Tvzap.it - Funerali di Sammy Basso, il commovente ricordo degli amici Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Idisi sono celebrati nella mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. 5mila persone si sono presentate all’evento per dare un ultimo saluto al biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria. Un lunghissimo applauso ha accolto il feretro. Oltre ai genitori di, Amerigo e Laura, hanno partecipato aianche il governatore veneto Luca Zaia, il prefetto di Vicenza, il sindaco di Tezze con tutti i sindaci della zona. Ildiè stato molto

