Edile morto sul lavoro, sindacati a Parma: “A 70 anni costretto a lavorare in un settore ad alto rischio” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Assistiamo a una strage civile, troppe famiglie private dei loro cari. La patente a punti strumento con luci e ombre” Repubblica.it - Edile morto sul lavoro, sindacati a Parma: “A 70 anni costretto a lavorare in un settore ad alto rischio” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Assistiamo a una strage civile, troppe famiglie private dei loro cari. La patente a punti strumento con luci e ombre”

Romentino. Eros Rossano morto precipitando in un dirupo nei pressi di un cantiere edile ad Argegno - . I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Eros Rossano, operaio di 47 anni, ha perso la vita sabato mattina precipitando in un dirupo nei pressi di un cantiere edile ad Argegno, sul lago di Como. In base ad una prima ricostruzione Eros Rossano, residente a Romentino, nel Novarese, e dipendente di un’impresa di betonaggio impegnata nell’area del cantiere, sarebbe caduto in modo ... (Laprimapagina.it)

Operaio edile precipita per 10 metri in un burrone sotto il cantiere in cui stava lavorando : morto - Il corpo del 47enne è stato individuato una decina di metri sotto a dove era situato il cantiere, impigliato nella vegetazione della valle del torrente Telo, dagli uomini del Soccorso Alpino, che hanno anche eseguito le operazioni di recupero. . A lanciare l’allarme sono stati i colleghi che, non vedendolo, si sono preoccupati. (Ilfattoquotidiano.it)

Crolla una soletta : morto l'imprenditore edile Alberto Tedeschi - Purtroppo nel crollo. . Intorno alle 12 di sabato 7 settembre, la sala operativa del Comando provinciale di Brescia ha inviato a Tignale tre squadre dei vigili del fuoco, a seguito di una richiesta di soccorso per il crollo parziale di una soletta all'interno di un edificio in ristrutturazione. (Bresciatoday.it)