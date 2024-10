Ilfattoquotidiano.it - Covid – Rischio ictus, infarto e morte fino a 3 anni dopo l’infezione per chi si è ammalato gravemente prima dei vaccini

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ipotesi che alcuni gruppi sanguigni potessero essere “più vulnerabili” rispetto alera emerso già nel marzo del 2020. Una ipotesi che aveva trovato forza in altri studi successivi. Adesso uno studio fa emergere cheche le persone con gruppo sanguigno 0 sembrerebbero più protette dagli effetti gravi di-19. Ma non solo la malattia ha aumentato significativamente ildia 3e in particolareuna forma grave, tra le persone che hanno contratto il ceppo originale di Sars-CoV-2 durante laondata,dell’arrivo dei. Le conclusioni, come riporta AdnKronos Salute, sono contenute nello studio finanziato dai National Institutes of Health (Nih) americani e pubblicato sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.