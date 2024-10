Comau, il governo usa il Golden Power. Ok alla vendita, ma produzione in Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) La società dei robot passa al fondo americano One Equity Partner. Tra i paletti imposti anche l'occupazione e i brevetti Ilgiornale.it - Comau, il governo usa il Golden Power. Ok alla vendita, ma produzione in Italia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La società dei robot passa al fondo americano One Equity Partner. Tra i paletti imposti anche l'occupazione e i brevetti

