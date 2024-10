Ilgiorno.it - Centro sportivo Zacchetti. Gli impianti dedicati al sindaco scomparso

(Di venerdì 11 ottobre 2024)"Ermanno", glidi via Buonarroti sarannoaldi Cernuscotre mesi fa a 52 anni, dopo un tumore. Mercoledì sera, la decisione in aula, all’unanimità . Nel pubblico, la moglie Anna e il figlio Matteo. Emozione e lacrime durante la seduta, lo choc della perdita è fortissimo in città . "Ma io cosa c’entro con questa malattia?", disse il primo cittadino alla consigliera-dottoressa Maura Cedri che l’altra sera ha condiviso con i colleghi il suo personalissimo ricordo della diagnosi che non ha lasciato scampo al manager-amministratore: cancro alla lingua. Era un anno fa. Fu lo stessoad annunciarlo suo social per evitare fraintendimenti. "L’affetto per Ermanno è enorme e immutato. Mi fermano per strada", ha raccontato la moglie con gli occhi lucidi.