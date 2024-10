Anteprima24.it - Benevento 5, ecco il brasiliano Xitao: “Qui progetto serio e tanta fiducia”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Aislan Rodrigues Bilhan, meglio noto come. Si ringrazia la B5 per il buon esito della trattativa. LA SCHEDA – Nato a Cachoeira do Sul (Brasile) nel 1990,è un centrale ed ha indossato le maglie di Gran Canaria, Alaf, Guarany, Acel, Pato Futsal, Uruguaiana e, nell’ultima stagione, ACBF. COMPETIZIONE – “Ho scelto questoperché è moltoe mi ha trasmesso– dice il nuovo numero otto.- Sono davvero felice di giocare per la prima volta in Italia, un campionato molto competitivo con giocatori di livello. Mi aspetto di fare una grande stagione con i miei nuovi compagni, la città è bellissima e siamo felici qui”. L'articolo5,il: “Qui” proviene da Anteprima24.it.