Formiche.net - Acea porta l’acqua sul red carpet del cinema

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dale per, in collaborazione con il Centro sperimentale ditografia di Roma e la Fondazioneper Roma, ha presentato presso la Casa delil contest I mille volti del, e la retrospettiva Gocce di, due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione della Festa deldi Roma, al via dal 16 ottobre, per raccontare l’elemento acqua attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi. Alla conferenza stampa moderata da Alessio Viola, giornalista Sky, hanno partecipato Virman Cusenza, direttore comunicazione, Mario Sesti, critico e responsabile comunicazione del Centro sperimentale, Francesca Via, direttrice generale di Fondazioneper Roma e Jacopo Mosca, ufficiodella Festa deldi Roma.