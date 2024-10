A parole tutti hanno capito l’importanza della transizione ecologica, ma i fatti dicono altro (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’identità del Movimento 5 Stelle è riassunta nel titolo di un articolo del Fatto Quotidiano: Stato sociale, Carta e lotta alla corruzione. Non si parla di ambiente, transizione ecologica, sostenibilità. Nello statuto del Movimento, le cinque stelle sono: beni comuni, ecologia integrale, giustizia sociale, innovazione tecnologica, economia eco-sociale di mercato. L’ecologia ha una stella, e parte di un’altra. Biodiversità ed ecosistemi hanno un ruolo rilevante che voglio di più? Il problema, come ho rimarcato altre volte, è che a tradurre in azioni questi principi si reclutano persone che non li riconoscono, come Roberto Cingolani, chiamato al ministero della transizione ecologica nel governo Draghi. Ilfattoquotidiano.it - A parole tutti hanno capito l’importanza della transizione ecologica, ma i fatti dicono altro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’identità del Movimento 5 Stelle è riassunta nel titolo di un articolo del Fatto Quotidiano: Stato sociale, Carta e lotta alla corruzione. Non si parla di ambiente,, sostenibilità. Nello statuto del Movimento, le cinque stelle sono: beni comuni, ecologia integrale, giustizia sociale, innovazione tecnologica, economia eco-sociale di mercato. L’ecologia ha una stella, e parte di un’altra. Biodiversità ed ecosistemiun ruolo rilevante che voglio di più? Il problema, come ho rimarcato altre volte, è che a tradurre in azioni questi principi si reclutano persone che non li riconoscono, come Roberto Cingolani, chiamato al ministeronel governo Draghi.

