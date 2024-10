Usa: l'uragano Milton declassato a categoria 1 (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton si è indebolito ulteriormente nelle ultime ore ed è adesso di categoria 1, la più bassa, ma sviluppa ancora venti fino a 85 miglia orarie (136 kh/h): lo ha reso noto il Centro nazionale uragani statunitense, come riporta Nbc News. Quotidiano.net - Usa: l'uragano Milton declassato a categoria 1 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'si è indebolito ulteriormente nelle ultime ore ed è adesso di1, la più bassa, ma sviluppa ancora venti fino a 85 miglia orarie (136 kh/h): lo ha reso noto il Centro nazionale uragani statunitense, come riporta Nbc News.

