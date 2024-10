"Un altro calcio è possibile": la presentazione dell'azionariato popolare dell'ASD Bastogi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre presso Largo Don Giuseppe Diana si terrà l’appuntamento con “Un altro calcio è possibile” durante il quale sarà presentata la rosa dell’ASD Bastogi, la squadra dilettantistica rappresentativa del quartiere del tredicesimo municipio. Quello del weekend sarà un appuntamento Romatoday.it - "Un altro calcio è possibile": la presentazione dell'azionariato popolare dell'ASD Bastogi Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre presso Largo Don Giuseppe Diana si terrà l’appuntamento con “Un” durante il quale sarà presentata la rosa’ASD, la squadra dilettantistica rappresentativa del quartiere del tredicesimo municipio. Quello del weekend sarà un appuntamento

Benevento Calcio Experience - svelati i dettagli : tour esclusivo dello stadio e tanto altro - Potrai gustare un caffè e snack leggeri in un’atmosfera rilassata e riservata, solitamente riservata agli ospiti di alto profilo del club. Date del tour: I tour si svolgeranno dal 1° febbraio 2025 al 30 aprile 2025. 3. Domande frequenti: Chi può partecipare? L’esperienza è aperta a tutti. Aree hospitality, dove vivrai per qualche momento l’atmosfera riservata agli ospiti VIP. (Anteprima24.it)

Calcio Serie D / Altro big match a Senigallia - c’è Vigor-Chieti - Vigor attenta ul mercato, dare una alternativa a Pesaresi, autore di un gol straordinario contro l’Ancona (“un’emozione incredibile”, sottolinea il capitano della Vigor), pare inevitabile e se così sarà presumibile che un rinforzo in avanti arriverà prima del mercato di dicembre, prima del quale ci sono ancora ben dieci partite da giocare. (Vallesina.tv)

Calcio Serie D / Altro pienone in arrivo - partono le prevendite per Vigor Senigallia-Chieti - Non saranno ammesse altre richieste di accredito diverse da quelle sopra specificate. Già in partenza le prevendite per un altro match da pienone. BIGLIETTI OSPITI Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi ospiti. Per ciascuna partita (no accrediti stagionali) saranno ammesse anche richieste di “accredito Aia” con le medesime modalità sopra indicate, con la specifica che sarà concesso ... (Vallesina.tv)