Lanotiziagiornale.it - Meloni & C. nel mirino: accesso abusivo ai conti della premier, della sorella e di altri politici, magistrati e vip

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il quotidiano Domani ha svelato l’ennesimo caso di dossieraggio che coinvolge i vertici delle istituzioni italiane. Questa volta a finire sotto la lente d’ingrandimento sono icorrentiGiorgia, di suaArianna e di numerosiesponentie istituzionali di primo piano. Secondo quanto emerso, un dipendente di una banca avrebbe effettuato migliaia di accessi abusivi aicorrenti di, imprenditori e personaggi dello spettacolo. L’ex bancario, ora licenziato, è al centro di un’indagineProcura di Bari che potrebbe avere sviluppi clamorosi. Lo scandalo in numeri: migliaia di accessi abusivi aidei potenti I numeri forniti da Domani sono impressionanti: quasi 7.000 accessi non autorizzati realizzati tra il febbraio 2022 e l’aprile 2024, per un totale di oltre 3.