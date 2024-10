Agi.it - Lo stadio dell'Atletico Madrid si chiamerà 'Ryadh Air Metropolitano'

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - La nuova compagnia aerea'Arabia Saudita,Air, ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con l'per i prossimi nove anni. L'intesa, scrive Al Arabiya, prevede che lodel club venga chiamato Riyadh Airfino al 2033. Le cifre non sono note ma la compagnia saudita diventa cosi' lo sponsor più importante nella storia del club madrileno. L'ha fatto sapere che la nuova intitolazioneavverrà nelle prossime settimane. La compagnia statale saudita era già il main sponsora maglia del club per il periodo 2023-2027 per 40 milioni di euro all'anno. Durante il primo anno di sponsorizzazione, il logo di Riyadh Air è apparso sulla parte anterioree divisea prima squadra maschile in tutte le partite nazionali e internazionali. Riyadh Air è stata creata nel 2023, ma non ha ancora operato un volo.