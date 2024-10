Il Pulcinella di Gaetano Pesce: tra arte e polemiche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 9 ottobre 2024 è stata inaugurata a Napoli, in piazza Municipio, l’installazione “Tu si ‘na cosa grande”, ultima opera di Gaetano Pesce, artista ligure di fama internazionale. L’opera, parte del progetto “Napoli Contemporanea”, ha immediatamente acceso un dibattito nella città e sui social, dividendo l’opinione pubblica con i suoi tratti audaci. L’installazione si presenta come una scultura alta 12 metri, raffigurante una stilizzazione del Pulcinella, figura iconica della tradizione partenopea. L’artista ha scelto di reinterpretare l’abito della maschera napoletana, affiancandolo a due cuori trafitti, simbolo dell’amore per Napoli. Tuttavia, la scelta delle forme ha scatenato polemiche: molti hanno visto nell’opera delle allusioni sessuali, data la sua forma e il colore chiaro che ricorda il corpo umano. Velvetmag.it - Il Pulcinella di Gaetano Pesce: tra arte e polemiche Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 9 ottobre 2024 è stata inaugurata a Napoli, in piazza Municipio, l’installazione “Tu si ‘na cosa grande”, ultima opera di, artista ligure di fama internazionale. L’opera, pdel progetto “Napoli Contemporanea”, ha immediatamente acceso un dibattito nella città e sui social, dividendo l’opinione pubblica con i suoi tratti audaci. L’installazione si presenta come una scultura alta 12 metri, raffigurante una stilizzazione del, figura iconica della tradizione pnopea. L’artista ha scelto di reinterpretare l’abito della maschera napoletana, affiancandolo a due cuori trafitti, simbolo dell’amore per Napoli. Tuttavia, la scelta delle forme ha scatenato: molti hanno visto nell’opera delle allusioni sessuali, data la sua forma e il colore chiaro che ricorda il corpo umano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dire che Pulcinella di Gaetano Pesce è brutto offende il senso comune della bruttezza - Altra questione in sospeso: dopo il 19 bisognerà trovargli una collocazione appropriata. L’ha comprata il Comune per circa 200mila euro, di cui 36mila per la guardiania non armata. “Farà discutere? Centrato l’obiettivo”. La mise en scene è salvata solo da un meraviglioso Bolero di Ravel orchestrato. (Ilfattoquotidiano.it)

Polemiche sulla statua di Gaetano Pesce : "Il patriarcato è la religione del fallo. Le donne non possono accettarlo" - 200 donne, appartenenti a sette associazioni hanno scritto al sindaco Gaetano Manfredi dichiarandosi offese per la statua "Tu si' na cosa grande" di Gaetano Pesce, giudicandola un simbolo del patriarcato a causa della sua forma fallica. Non c'è pace dunque per il Pulcinella stilizzato... (Napolitoday.it)

Gaetano Pesce e il monumento a Pulcinella tra incomprensioni e doppi sensi - . Trovo commovente la dedizione con cui i giornali hanno cercato di dire che, nonostante il fiorire di doppi sensi sui social, Gaetano Pesce non aveva cattive intenzioni, non ci aveva pensato, insomma non gli era sovvenuto che il suo monumento a Pulcinella, da poco esposto a Napoli, somigliasse a un enorme, drittissimo pene (con tanto di cappuccetto). (Ilfoglio.it)