Il nuovo lavoro di Jurgen Klopp e altro ancora

Jurgen Klopp, Arda Guler e William Saliba (foto di Fiona Goodall, Angel Martinez, Shaun Botterill/Getty Images) Questo articolo su Jurgen Klopp e altre notizie di mercato è stato originariamente pubblicato sul Daily Briefing di Fabrizio Romano, un servizio in abbonamento. Se desideri ricevere via email gli articoli esclusivi di Fabrizio Romano prima della pubblicazione su catchoffside.comiscriviti al servizio qui: thedailybriefing.io Jurgen Klopp è tornato nel calcio, ma non come allenatore, con l'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund confermato come nuovo capo del calcio globale con il Gruppo Red Bull. Ovviamente sappiamo dell'RB Lipsia e del Salisburgo in Europa, ma hanno molti club in tutto il mondo e Klopp inizierà il suo nuovo ruolo con loro da gennaio 2025.

Il prossimo lavoro di Jurgen Klopp è stato rivelato con l’ex allenatore del Liverpool che inizierà a gennaio - All’epoca aveva detto che si sarebbe preso un anno sabbatico prima di considerare le sue opzioni, ma che sarebbe tornato prima del previsto con il compito di prendersi cura della rete internazionale di club della Red Bull. twitter. Speriamo in impulsi preziosi e decisivi in ??ambiti chiave per rendere i club ancora migliori, sia collettivamente che individualmente”. (Justcalcio.com)

