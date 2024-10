Il "fallo gigante" di Pesce? "Quando l'ho visto...", la frase che condanna il sindaco Pd di Napoli | Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l'installazione di Gaetano Pesce 'Tu si' na cosa grande', una rivisitazione stilizzata dell'abito di Pulcinella alta 12 metri che ha scatenato un polverone sui social network, con gli utenti che ne hanno notato la forma fallica ironizzando su di essa. "È' un'opera che ha stimolato molte discussioni, ha colpito anche me. L'arte fa discutere ed è importante che si parli di Napoli in un dibattito aperto su quest'opera. Quando l'ho vista ho pensato ciò che hanno pensato tutti", ha detto il primo cittadino. Violenta polemica dal centrodestra sui fondi pubblici spesi per l'opera giudicata equivoca. Liberoquotidiano.it - Il "fallo gigante" di Pesce? "Quando l'ho visto...", la frase che condanna il sindaco Pd di Napoli | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildi, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l'installazione di Gaetano'Tu si' na cosa grande', una rivisitazione stilizzata dell'abito di Pulcinella alta 12 metri che ha scatenato un polverone sui social network, con gli utenti che ne hanno notato la forma fallica ironizzando su di essa. "È' un'opera che ha stimolato molte discussioni, ha colpito anche me. L'arte fa discutere ed è importante che si parli diin un dibattito aperto su quest'opera.l'ho vista ho pensato ciò che hanno pensato tutti", ha detto il primo cittadino. Violenta polemica dal centrodestra sui fondi pubblici spesi per l'opera giudicata equivoca.

