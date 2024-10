Il caso Fedrigoni. Confermati i 195 esuberi. Ipotesi ricollocazione. Altro sciopero di 8 ore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cartiere Fabriano, dopo il faccia a faccia azienda-sindacati restano Confermati i 195 esuberi della società Giano (produce carta per fotocopie ed ufficio) anche se si è iniziato a parlare di "alcune ricollocazioni": proclamato un nuovo sciopero di otto ore. I lavoratori di Fabriano e Rocchetta torneranno a incrociare le braccia oggi dopo lo sciopero di lunedì a cui hanno aderito circa 200 maestranze. Il Gruppo Fedrigoni ha confermato la chiusura al 31 dicembre di Giano ma profilato la possibilità di ricollocare alcuni dipendenti negli altri stabilimenti delle Marche e dei siti italiani del Gruppo, a Verona e in Trentino. E’ emerso ieri alla riunione plenaria di Verona ma il confronto continuerà nel prossimo incontro a Fabriano il 24 ottobre. Ilrestodelcarlino.it - Il caso Fedrigoni. Confermati i 195 esuberi. Ipotesi ricollocazione. Altro sciopero di 8 ore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cartiere Fabriano, dopo il faccia a faccia azienda-sindacati restanoi 195della società Giano (produce carta per fotocopie ed ufficio) anche se si è iniziato a parlare di "alcune ricollocazioni": proclamato un nuovodi otto ore. I lavoratori di Fabriano e Rocchetta torneranno a incrociare le braccia oggi dopo lodi lunedì a cui hanno aderito circa 200 maestranze. Il Gruppoha confermato la chiusura al 31 dicembre di Giano ma profilato la possibilità di ricollocare alcuni dipendenti negli altri stabilimenti delle Marche e dei siti italiani del Gruppo, a Verona e in Trentino. E’ emerso ieri alla riunione plenaria di Verona ma il confronto continuerà nel prossimo incontro a Fabriano il 24 ottobre.

