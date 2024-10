Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi fa una scenata di gelosia a Carmen Russo per colpa di un coinquilino (Video) (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Enzo Paolo Turchi furioso è andato in scena questo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello. Il coreografo dopo aver visto Clayton Norcross fare il galante con Carmen Russo ha voluto dare dimostrazione di essere una persona gelosa e soprattutto – parole sue – intelligente – facendo una scenata alla moglie! A Enzo Paolo non sarebbero andati giù alcuni atteggiamenti dell’attore americano e in giardino durante una chiacchierata con Luca Calvani, che nel frattempo provava a smorzare i toni, ha sbottato, arrabbiandosi poi anche con la showgirl, rea di “dargli spago”. Lo sfogo di Turchi: Se tu chiami a lui è sbagliato. Hai capito? Non va bene. Te lo dico perché eh?! E dato che non sono molto poco intelligente, ma molto poco intelligente poi dopo ho io il problema, hai capito? Tu lo sai, io sono sanguigno. Non posso guardare in faccia le persone e fingere. Isaechia.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi fa una scenata di gelosia a Carmen Russo per colpa di un coinquilino (Video) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’furioso è andato in scena questo pomeriggio nella Casa del. Il coreografo dopo aver visto Clayton Norcross fare il galante conha voluto dare dimostrazione di essere una persona gelosa e soprattutto – parole sue – intelligente – facendo unaalla moglie! Anon sarebbero andati giù alcuni atteggiamenti dell’attore americano e in giardino durante una chiacchierata con Luca Calvani, che nel frattempo provava a smorzare i toni, ha sbottato, arrabbiandosi poi anche con la showgirl, rea di “dargli spago”. Lo sfogo di: Se tu chiami a lui è sbagliato. Hai capito? Non va bene. Te lo dico perché eh?! E dato che non sono molto poco intelligente, ma molto poco intelligente poi dopo ho io il problema, hai capito? Tu lo sai, io sono sanguigno. Non posso guardare in faccia le persone e fingere.

