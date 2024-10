Educazione alimentare e valorizzazione del territorio, la Cia lancia il progetto "Nutrire il Futuro" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Promuovere il benessere attraverso l'Educazione alimentare e la valorizzazione del territorio: sono la finalità del progetto presentato dalla Cia Chieti-Pescara "Nutrire il Futuro" e che mira a incentivare uno stile di vita salutare e sostenibile tra le giovani generazioni, evidenziando Chietitoday.it - Educazione alimentare e valorizzazione del territorio, la Cia lancia il progetto "Nutrire il Futuro" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Promuovere il benessere attraverso l'e ladel: sono la finalità delpresentato dalla Cia Chieti-Pescara "il" e che mira a incentivare uno stile di vita salutare e sostenibile tra le giovani generazioni, evidenziando

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raduno dell’International Mountain Bicycling Association Italia 2024 - Un weekend all’insegna di conferenze, tour guidati e rider di gruppo sulle ruote grasse, organizzati dall’IMBA ISOLA D'ELBA - L’Elba è nota per la ... (lopinionista.it)

Il distretto pesca Cosvap brilla a Siracusa durante il G7. La dichiarazione del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura - Un grande successo per il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo, che ha partecipato con esiti più che positivi alla manifestazione “Divinazione”, tenutasi a Siracusa dal […] ... (blogsicilia.it)

Castegnato, nuova location per la XXVI edizione di Franciacorta in Bianco - Appuntamento da venerdì 11 a domenica 13 ottobre in Piazza Dante con 30 espositori da tutta Italia che proporranno le eccellenze lattiero casearie del proprio territorio ... (quibrescia.it)