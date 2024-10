Nerdpool.it - Chicago Med: Cosa è successo a Crockett? (Spiegata l’uscita di scena di Dominic Rains nella nuova stagione)

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) I cambiamenti nel cast non sono una novità perMed, visto che il medical drama di lunga durata ha subito molti cambiamenti di casting nel corso delle sue dieci stagioni. Molti attori dell’Universo Onesi sono avvicendati nel corso degli anni, eMed ha sicuramente visto alcuni dei più grandi cambiamenti nel corso degli anni, tra cui la decimadello show che ha portato aldididopo cinque stagioni nel ruolo del Dr.Marcel. Dopo il suo debuttoquintaè diventato uno dei personaggi preferiti dagli spettatori e si è rapidamente trasformato in uno dei personaggi più forti dello show. Con il passare delle stagioni,è diventato sempre più centrale per le trame principali dello show e si è affermato come uno dei personaggi chiave della serie.