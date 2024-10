"Birilli da togliere di mezzo", Caracciolo, cosa c'è dietro l'attacco dell'Idf (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attacco israeliano al quartier generale Unifil in Libano è senza precedenti, tanto che il ministro Guido Crosetto ha parlato di possibili "crimini di guerra". Quando è da poco iniziata la puntata di giovedì 10 ottobre di Otto e mezzo, su La7, arriva la posizione ufficiale di Israele: "Hezbollah opera dall'interno e in prossimità delle aree civili del Libano meridionale, comprese le aree vicine all' Unifil. Le truppe dell'Idf operavano nella zona di Naqoura, vicino a una base Unifil. Di conseguenza, l' Idf ha ordinato alle forze delle Nazioni Unite presenti in zona di rimanere negli spazi protetti, dopodiché le forze hanno aperto il fuoco nell'area", scrivono su X le Forze armate israeliane, "l'Idf opera nel Libano meridionale e mantiene comunicazioni di routine con l'Unifil". Iltempo.it - "Birilli da togliere di mezzo", Caracciolo, cosa c'è dietro l'attacco dell'Idf Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'israeliano al quartier generale Unifil in Libano è senza precedenti, tanto che il ministro Guido Crosetto ha parlato di possibili "crimini di guerra". Quando è da poco iniziata la puntata di giovedì 10 ottobre di Otto e, su La7, arriva la posizione ufficiale di Israele: "Hezbollah opera dall'interno e in prossimitàe aree civili del Libano meridionale, comprese le aree vicine all' Unifil. Le truppe'Idf operavano nella zona di Naqoura, vicino a una base Unifil. Di conseguenza, l' Idf ha ordinato alle forzee Nazioni Unite presenti in zona di rimanere negli spazi protetti, dopodiché le forze hanno aperto il fuoco nell'area", scrivono su X le Forze armate israeliane, "l'Idf opera nel Libano meridionale e mantiene comunicazioni di routine con l'Unifil".

