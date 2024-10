Acea celebra l’acqua alla Festa del Cinema di Roma (Di giovedì 10 ottobre 2024) Acea, in collaborazione con il Centro sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha presentato presso la Casa del Cinema il contest I mille volti dell’acqua e la retrospettiva Gocce di Cinema, due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione della Festa del Cinema di Roma, al via dal 16 ottobre, per raccontare l’elemento acqua attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi. alla conferenza stampa moderata da Alessio Viola, giornalista Sky, hanno partecipato Virman Cusenza, direttore comunicazione Acea, Mario Sesti, critico e responsabile comunicazione del Centro sperimentale, Francesca Via, direttrice generale di Fondazione Cinema per Roma, e Jacopo Mosca, ufficio Cinema della Festa del Cinema di Roma. Lettera43.it - Acea celebra l’acqua alla Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), in collaborazione con il Centro sperimentale ditografia die la Fondazioneper, ha presentato presso la Casa delil contest I mille volti dele la retrospettiva Gocce di, due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione delladeldi, al via dal 16 ottobre, per raccontare l’elemento acqua attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi.conferenza stampa moderata da Alessio Viola, giornalista Sky, hanno partecipato Virman Cusenza, direttore comunicazione, Mario Sesti, critico e responsabile comunicazione del Centro sperimentale, Francesca Via, direttrice generale di Fondazioneper, e Jacopo Mosca, ufficiodelladeldi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma : le giurie della 19ma edizione - . La giuria assegnerà ai film del Concorso Progressive Cinema i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e il Premio speciale della Giuria, a scelta fra le categorie fotografia, montaggio e colonna sonora originale. (Universalmovies.it)

Ci sarà anche il Chieti Calcio sotto i riflettori del Festival del Cinema di Roma! - Chieti Calcio sotto i riflettori nazionali, non solo per le gesta in campo (vetta appena conquistata) ma anche per le tante iniziative collaterali che stanno trovando spazio sui media non solo locali dall'avvento della Virgo. C'è tanta, tantissima attenzione sul club neroverde ed anche la... (Chietitoday.it)

L'acqua - il cinema e Roma : presentati un contest e una rassegna che uniscono questi tre punti - ACEA, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha promuove due iniziative nate nell’ambito della XIX edizione della Festa del Cinema. Ecco di cosa si tratta. (Comingsoon.it)