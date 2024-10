Vaticano, venerdì Zelensky dal Papa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 14.25 Il Papa riceverà in udienza venerdì in Vaticano il presidente ucraino Zelensky E' la terza volta che il Papa lo riceve Intanto Bloomberg, citando funzionari vicini alla Nato, scrive che Zelensky potrebbe essere pronto ad adottare un approccio più flessibile nell'esaminare i modi per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia di Putin. Pubblicamente il leader ucraino ha escluso "contrattazioni" sulla sovranità o sul territrorio, ma allo stesso tempo,riferisce Bloomberg, funzionari ucraini hanno ammesso che la guerra deve finire Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 14.25 Ilriceverà in udienzainil presidente ucrainoE' la terza volta che illo riceve Intanto Bloomberg, citando funzionari vicini alla Nato, scrive chepotrebbe essere pronto ad adottare un approccio più flessibile nell'esaminare i modi per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia di Putin. Pubblicamente il leader ucraino ha escluso "contrattazioni" sulla sovranità o sul territrorio, ma allo stesso tempo,riferisce Bloomberg, funzionari ucraini hanno ammesso che la guerra deve finire

