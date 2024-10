Un Posto al Sole, anticipazioni 9 ottobre: Alberto prende una decisione, il processo per Tommaso è finito (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stasera alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito le anticipazioni della trama. Dopo l'episodio trasmesso ieri, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 9 ottobre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il giudice è pronto ad emettere la sentenza del caso Tommaso. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia. anticipazioni di Un Posto al Sole: Rosa ha un incontro doloroso La vicenda dell'aggressione a Ferri arriverà finalmente al suo imprevedibile epilogo, lasciando tutti i coinvolti sospesi nell'incertezza. Ida, Lara e tutti coloro che sono stati direttamente o indirettamente Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 9 ottobre: Alberto prende una decisione, il processo per Tommaso è finito Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Stasera alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito ledella trama. Dopo l'episodio trasmesso ieri, Unalandrà in onda su Rai 3 mercoledì 9alle 20:50. Ecco un'anteprima delledella puntata: il giudice è pronto ad emettere la sentenza del caso. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.di Unal: Rosa ha un incontro doloroso La vicenda dell'aggressione a Ferri arriverà finalmente al suo imprevedibile epilogo, lasciando tutti i coinvolti sospesi nell'incertezza. Ida, Lara e tutti coloro che sono stati direttamente o indirettamente

